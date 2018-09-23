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برلمان

الرئيس السيسي يدعو البرلمان لدور الانعقاد الرابع 2 أكتوبر

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:15 م
الرئيس السيسي بالبرلمان
الرئيس السيسي بالبرلمان
عبدالله خالد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد فى الـ 2 من شهر أكتوبر 2018، لافتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الأول.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وتم إرسال نص القرار، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

ووفقًا للمادة 115 من الدستور "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

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