الأوقاف تناقش الثابت والمتغير في الخطاب الديني.. غدا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري تنقل القناة الثقافية غدًا الاثنين، برنامج ندوة للرأي في ثوبها الجديد.





وأوضح «مختار» في بيان، الأحد، أن الندوة تأتي تحت عنوان «الثابت والمتغير في الخطاب الديني»، من مسجد الإمام الحسين - رضي الله عنه- عقب صلاة المغرب، ويشارك فيها كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد سالم أبو عاصي الأستاذ بجامعة الأزهر والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف.



