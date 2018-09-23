يسرا: من لم يعاصر يوسف شاهين ينقصه الكثير في عالم السينما.. فيديو

قالت الفنانة يسرا خلال احتفال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، إنها تعشق أفلام يوسف شاهين وتحب دائمًا مشاهدتها والاستمتاع بها.



وأكدت يسرا في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمهرجان عبر "إنستجرام": "إن يوسف شاهين يعد علامة في تاريخ السينما، ومن لم يعاصره فإنه فقد شيئا مهمًا في عالم السينما".



وأشارت إلى أن مشاهدتها أفلام يوسف تسترجع من خلالها العديد من الذكريات واللقاءات التي جمعتهما، وخاصة مشاركتها في فيلمي "إسكندرية ليه" و"المهاجر".