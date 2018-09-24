ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة أبو تريكة في التهرب الضريبي لـ8 أكتوبر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:36 ص
اللاعب السابق محمد
اللاعب السابق محمد أبوتريكة
رامى المهدي
قررت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة، فى اتهامه بقضية تهرب ضريبى بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، وإحدى شركات الاتصالات، لجلسة 8 أكتوبر المقبل إداريا.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة محمد أبوتريكة إلى المحاكمة، لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

ترشيحاتنا

ممنوع الجلوس.. إيطاليا تفرض أغرب غرامة على السائحين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبي من 18 جنيها لـ24 ألفا

إصابة 16 شخصا في حادث بالوادي الجديد

خالد بيومي يعلن عن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رسالة مؤثرة من ميدو لمحمد صلاح قبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب

أسعار الحديد اليوم الاثنين 24 سبتمبر 2018

بشرى تكشف سبب بكائها في مهرجان الجونة السينمائي

مفاجأة .. اكتشاف علاج جديد للعديد من أنواع السرطان

الكهرباء: مصر تتقدم 56 مركزا عالميا في مؤشر حصول المواطنين على الخدمة

رسالة حب من أحلام لزوجها مبارك الهاجري في عيد ميلاده

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أهالي قطر يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية سرا .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

فيديو

مدير محطة الجبل الأصفر: ننتج ما يكفى لرى 150 ألف فدان يوميا.. فيديو
أماكن إقامة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية..فيديو
محافظ الفيوم: نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الترفيهية لطلاب المدارس.. فيديو
زايد: مصر ستلقي كلمة أمام الأمم المتحدة عن تجربتنا في مكافحة السل..فيديو
محافظ كفر الشيخ: انتظام 800 ألف طالب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟