تأجيل محاكمة أبو تريكة في التهرب الضريبي لـ8 أكتوبر

قررت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة، فى اتهامه بقضية تهرب ضريبى بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، وإحدى شركات الاتصالات، لجلسة 8 أكتوبر المقبل إداريا.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة محمد أبوتريكة إلى المحاكمة، لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.