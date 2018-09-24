طرق البلاستيك.. حل جديد لتدوير القمامة يغزو العالم

كشفت دراسات أن البلاستيك المنتج منذ الخمسينيات، لم يتم إعادة تدوير سوي أقل من 10٪ منه، ويتم التخلص من الغالبية العظمى بإلقائها في المحيطات أو تركها في النفايات بنفس هيئتها، ومع كثرة الإنتاج دون التدوير سوف تتفاقم مشكلة النفايات البلاستيكية.



من المحتمل أن يتم إنتاج 380 مليون طن من هذه البلاستك هذا العام، ما يزيد على ثلاثة أضعاف الكمية التي ينتجها 120 مليون طن من البيتومين سنويا، وتكون نهايتها ملقاة في الأنهار والبحار، فيما من الممكن استغلالها في بناء الطرق في العالم، وفقًا لـ"إيكونوميست" البريطانية.



البلاستيك مشتق من البتروكيماويات، ويتم إنتاج البيتومين كمنتج ثانوي لتكرير النفط، وكلاهما عبارة عن بوليميرات تتكون من خيوط طويلة من الجزيئات مرتبطة ببعضها البعض بقوة، هذه الخاصية هي التي تجعل البلاستيك قويًا ويساهم في طول عمره الكبير، هذه الميزات مفيدة أيضًا لبناة الطرق، الذين يستخدمون البيتومين الساخن لربط الركام المصنوع من الصخور والأحجار المكسورة، بما يعرف باسم الأسفلت، كل هذا قد جعل بعض الناس يفكرون: لماذا لا نتبادل بوليمر مع آخر؟



يستخدم البلاستيك المعاد تدويره بالفعل لصنع بعض المنتجات، مثل أنابيب الصرف الصحي، لكن الآن قد يتم استخدامها في الطرق، ففي 11 سبتمبر في زوول، وهي مدينة في هولندا، تم فتح مسار دراجات بطول 30 مترًا مصنوع من 70٪ من البلاستيك المعاد تدويره والباقي من البولي بروبلين، وسيتم استخدامها لاختبار منتج يسمى "طريق البلاستيك"، والذي يتم تطويره من قبل شركتين هولنديتين.



يتم تجهيزه من خلال نقل الأقسام إلى الموقع ووضع نهاية لها على أساس مناسب، مثل الرمل، ولأن هذه الأقسام مجوفة، يمكن دمج القنوات الداخلية فيها لأغراض الصرف الصحي، إلى جانب قنوات للخدمات مثل الغاز والكهرباء، وبالنسبة لمشروع زوول، تم استخدام أقسام طولها 2.4 متر وعرضها 3 أمتار، وتم تزويد هذه الأجهزة بأجهزة استشعار لقياس أشياء مثل درجة الحرارة، الثني وتدفق المياه عبر قنوات الصرف.



يأمل المخترعين في تطوير الفكرة وجعل الأقسام بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره، مثل مواقف السيارات ومنصات السكك الحديدية، وفي النهاية، يتم تخطيط الأقسام للاستخدام كطرق فعلية، ويمكن أن تحتوي على أجهزة استشعار لرصد حركة المرور، مع مرور الوقت قد تمتد الدوائر في الطرق البلاستيكية إلى مساعدة السيارات المستقلة وإعادة شحن السيارات الكهربائية لاسلكيا.



إن الطرق البلاستيكية الجاهزة يجب أن تدوم أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات من الطرق التقليدية وتكلفة أقل، كما تدعي الشركات، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أوقات البناء بنحو الثلثين، ويمكن أيضًا دمج الأسطح المانعة للانزلاق، وإعادة تدوير المقاطع عند استبدالها.



يوجد طريقة بديلة لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره وهي خلط المادة في البيتومين الساخن عند صناعة الأسفلت، فالطريق على وشك أن يتم بناؤه بهذه الطريقة في حرم جامعة كاليفورنيا، سان دييجو، لاختبار عدد من المواد البلاستيكية المتخصصة في صناعة الطرق التي طورتها، وهي شركة بريطانية، يتم إنتاج كل مزيج من البلاستيك غير المعاد تدويره بسهولة أو بتكلفة منخفضة.



قد يكون تنظيف وفرز البلاستيك المصنوع من بوليمرات متعددة مكلفًا نسبيًا، خاصة إذا تم استخدامه لصنع منتجات منخفضة القيمة مثل التغليف، ولكن استخدام هذا النوع من البلاستيك كبديل للبيتومين يعد فعالا من حيث التكلفة، كما يقول ماكارتني، وكمثال على ذلك، يقول إن طنًا من البيتومين قد يكلف نحو 400 جنيه إسترليني (521 دولارًا) في بريطانيا.



وقال ستيوارت بيلينج أوف داونر ، وهي شركة تعمل في بناء الطريق ، إن تكلفة استخدام المواد المعاد تدويرها كانت مماثلة لبناء طريق بالطريقة المعتادة، لكن من المتوقع أن تستمر الطريق لفترة أطول وأن تثبت بشكل أفضل عند التعامل مع حركة المرور الكثيفة.



يعتقد المسؤولون أن كمية القمامة المستخدمة لبناء الطريق، والتي تم تحويلها بالكامل من مدافن النفايات، تعادل ما كان السكان قد وضعوه في صناديق إعادة التدوير خلال السنوات العشر الماضية.