مدير امن مطروح يوزع أدوات مدرسية على طلاب المدارس.. صور

قام صباح اليوم الاثنين اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، يرافقه الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم ، بتوزيع المستلزمات المدرسية على طلاب مدارس الشهيد طه ساطور الثانوية بنات وباحثة البادية الابتدائية ووادي ماجد الاعدادية بنين ومكارم الأخلاق الابتدائية بحضور كوكبة من القيادات الشرطية بمطروح.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة في كافة الأوساط الجماهيرية.



ووجه الدكتور الدكتور سمير النيلي، الشكر للواء هشام نصر مدير امن مطروح ، ورجال الشرطة لجهودهم المستمرة في تحقيق منظومة أمنية متميزة بكافة أرجاء المحافظة وتعاونهم البناء والمثمر مع تعليم مطروح ودورهم البارز فى تأمين المدارس مؤكدًا أهمية بث روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى ابنائنا الطلاب.

