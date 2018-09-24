مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر العلاقات بين المشرق والمغرب العربيين..صور

افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد اللطيف عبيد؛ الأمين العام المساعد - مدير مركز الجامعة العربية بتونس، مؤتمر "العلاقات بين المشرق والمغرب العربيين.. ماضيًّا وحاضرًا ومستقبلًا: رؤى في إعادة كتابة التاريخ"، الذي يقام بمكتبة الإسكندرية يومي 24 و25 سبتمبر 2018 بمشاركة أكثر من ثلاثين باحثًا عربيًّا من تونس والمغرب والجزائر وسوريا والعراق وسلطنة عمان والسعودية بالإضافة إلى مصر.



وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لاستضافة مكتبة الإسكندرية لهذا الحشد من المفكرين والمثقفين والأدباء العرب، مؤكدًا أنه لا يوجد أفضل من مدينة الإسكندرية لاستضافة هذا الحوار وطرح رؤية مستقبلية حول العلاقات المشرقية المغربية، فهي الملتقى الحقيقي بين المشرق والمغرب.



وأكد الفقي أن انتماءات مصر مشرقية ومغربية على حد سواء، فهناك تلازم تاريخي قوي بين مصر ودول المشرق، كما هناك العديد من الشواهد على الحضور المغاربي في مصر، فقد استقبلت مصر أولياء الله من دول المغرب العربي واحتفت بهم على مدار التاريخ، كما توجد عائلات تونسية بأكملها في منطقة الحمَّام بمصر، ومازالت اللغة الأمازيغية مستخدمة في سيوة إلى الآن.



وشدد الفقي على أهمية الحوار والتبادل الثقافي والمعرفي بين دول المشرق والمغرب العربيين، خاصة أن دول المغرب العربي تمتعت بتواصل ثقافي مع الغرب وعلاقات حضارية مع جنوب أوروبا وأصبح لها نافذة واسعة على الثقافات المختلفة، وهو ما لم يكن متاحًا لعرب المشرق.



وأعرب الفقي عن أمله بأن يقدم المؤتمر فرصة للعصف الذهني والحوار البناء، مشيرًا إلى أن السياسة تفسد العلاقات أحيانًا، إلا أن هذا الملتقى يركز على الجوانب الثقافية والحضارية والاجتماعية التي تجسد عمق العلاقات المشرقية المغربية.



وفي كلمته، أعرب الدكتور عبد اللطيف عبيد عن سعادته لانعقاد الملتقى بمكتبة الإسكندرية، مشددًا على أهمية مدينة الإسكندرية في تدعيم الحوار بين المشرق والمغرب العربيين، فهي "باب المغرب" كما قال عنها أحد الجغرافيين القدامى، وقيل عنها أيضًا أنها مدينة شامية على أرض مصر.



وأضاف أن الإسكندرية هي مقصد ودار المغاربة والشوام على مدار التاريخ، كما جاء في كتاب "المغاربة في مصر خلال القرن الثامن عشر" الصادر عن مكتبة الإسكندرية.



ولفت إلى أن مركز الجامعة العربية بتونس هو جزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية، ويسعى لتحقيق أهدافها النبيلة والعظيمة، وعلى رأسها تحقيق التضامن والتعاون والتكامل بين الأقطار العربية من المحيط للخليج، وتحقيق حلم الوحدة عن طريق التكامل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والاندماج الذي يحقق الرفاه للمواطن العربي والكرامة والعزة للشعوب العربية.



وقال عبيد إن المؤتمر يؤكد على قوة القواسم المشتركة بين المشرق والمغرب، ويتناول ملف العلاقات المشرقية المغربية من منظور ثقافي وحضاري، مقترحًا أن يعقد هذا الملتقى بصفة دورية.



وقدم الدكتور عبد اللطيف عبيد إهداءً إلى الدكتور مصطفى الفقي، وهو أول نسخة من كتاب "الذاكرة التاريخية المشتركة المغربية المصرية" الصادر من الرباط.



من جانبه، قال الدكتور مصطفى الكثيري؛ المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إن هذا الكتاب هو ثمرة جهود كبيرة قامت بها لجنة قدماء المقاومين، وصفوة من الباحثين من جامعة القاهرة، والهيئة العامة للكتاب، ومكتبة الإسكندرية.



وأوضح أن الكتاب الصادر في مجلدين يقع في 995 صفحة ويضم 31 مساهمة، منها 11 مشاركة لباحثين مصريين و20 مساهمة لباحثين مغاربة. ويتناول الكتاب جوانب العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والمغرب بكل جوانبها الدينية والسياسية والدبلوماسية والعلمية والثقافية والفكرية.



جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى إعادة التركيز على ملف العلاقات المشرقية المغربية الـذي انزوى في العقد الأخير، ولم يعد يحظى باهتمام الباحثين العرب. ويرى القائمون على المؤتمر أن الخطوة الأولى لإعادة الاهتمام بهذا الملف الحيوي هو بناء وعي تاريخي لدى النخب الثقافية والجماهير العربية بعمق العلاقات العربية التي تتجاوز الخلافات والأزمات القائمة.









