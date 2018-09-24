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رياضة

عبد الله السعيد يغيب عن مواجهة الأهلي السعودي والمحرق في البطولة العربية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
أعلن الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب فريق الأهلي السعودي عن قائمة الفريق المشاركة أمام المحرق البحريني اليوم في إياب دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة .

وأعلن الأرجنتيني عن غياب عبد الله السعيد المحترف في صفوف الفريق السعودي والإسباني خورادو بسبب عدم قيدهما في قائمة البطولة العربية.

وأعلنت الصحف السعودية عن مشاركة عدد من اللاعبين الإحتياطيين تجنبًا لإرهاق لاعبي الفريق الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام الحزم الماضية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بثلاثية نظيفة لصالح الفريق السعودي .

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