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أخبار البلد

قادة العالم يلتفون حول الرئيس السيسي في قمة نيلسون مانديلا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
حظى الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال حافل وتحية من قبل عدد كبير من رؤساء وقادة العالم المشاركين فى قمة «نيلسون مانديلا» للسلام بمدينة نيويورك الأمريكية، والتى عقدت اليوم على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس السيسي قد شارك فى القمة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقي الراحل، وألقى كلمة بهذه المناسبة أمام القمة، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات أفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل، الذي تجسدت في مسيرته آمال الشعوب الأفريقية نحو الاستقلال والكرامة وإنهاء جميع أشكال التمييز وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب، ضمن رموز أفريقية خالدة مثل "نكروما وعبد الناصر وسيكوتورى ونيريرى" فعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء، وضحى بكل نفيس لتحرير بلاده من الفصل العنصري البغيض، فحمل له شعبه وفاءً لم ينقطع واستمر اسمه رمزًا وعنوانًا لتطلع الإنسان في إفريقيا ومختلف مناطق العالم للتمتع بقيم الحرية والعدل والمساواة.

وجه الرئيس السيسى التحية للرئيس رامافوزا، قائلا: «أحييكِ، سيدي الرئيس، على عقد هذه القمة التذكارية، وعلى اختيارك لموضوعها الذي يدعو إلى إرساء قيم السلام العالمي بجميع أشكاله، ومضاعفة الجهود الساعية نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، جنبًا إلى جنب مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان» .

وأضاف الرئيس السيسى إننا اليوم، في أمس الحاجة لأطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، والقضاء على الفقر والأوبئة، وتفجير طاقات الشباب وتمكين المرأة، بهدف الارتقاء بالإنسان وتحقيق تطلعاته في التنمية المستدامة، كما أنه يتعين علينا جميعًا التضامن والتعاون الصادق من أجل دحر الإرهاب ومحاربة نزعات التطرف والعنصرية والتمييز والطائفية وتكفير الآخر.

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