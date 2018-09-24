محمد هنيدى لصلاح: أنت فى نظرنا أفضل لاعب

هنأ الفنان محمد هنيدى اللاعب المصري محمد صلاح عبر حسابة الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمناسبة حصولة على جائزة أفضل هدف لعام 2018 .



ونشر هنيدى قائلا "مبروك أفضل هداف بس برضو فى نظرنا أفضل لاعب فى العالم".



وكان يتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.



وتمثل الجماهير نسبة "25%"، والصحفيون ووسائل الإعلام "25%"، والمدربون وقائدو المنتخبات الوطنية 50%"، من التصويت للاعبين الثلاثة الذين يفضلونهم، من خلال منحهم 5 نقاط، أو 3 نقاط أو نقطة.