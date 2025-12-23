قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رشيد خطابي يضع روشتة لمواجهة المحتوى الضار الذي ينال من القيم المجتمعية

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن الإعلام والترفيه يمثلان ركيزتين أساسيتين في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ المسؤولية الاجتماعية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط الأخلاقية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي والدولي.

جاء ذلك في كلمة للسفير خطابي -  خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، المنعقد بالقاهرة، بحضور الدكتورة ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، ونخبة من الأكاديميين والإعلاميين والباحثين والطلاب.

وأعرب الأمين العام المساعد في مستهل كلمته عن خالص شكره وتقديره لإدارة الجامعة ومنظمي المؤتمر على الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن مشاركة قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية تأتي في إطار الانفتاح على المحيط الأكاديمي وتعزيز التفاعل مع التحولات المتلاحقة في مجال الإعلام والاتصال.

وأشار إلى أن اختيار موضوع المؤتمر «الإعلام والترفيه والمسؤولية الاجتماعية» يعكس حرص الجامعة الحديثة على الإسهام الفاعل في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين القادرين على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية، والعمل المشترك مع مختلف الفاعلين الإعلاميين وصنّاع المحتوى لتأسيس منظومة إعلامية عربية هادفة، تسهم في بناء الوعي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة التنموية، ومواكبة متطلبات الثورة التكنولوجية.

وأوضح السفير خطابي، أن وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، رغم ما أتاحته من دمقرطة للحق في التواصل وحرية التعبير والمشاركة في النقاش العام، فإنها أفرزت في الوقت ذاته مظاهر سلبية، تمثلت في التهافت على الإثارة والنجومية و«الترندات»، ونشر محتوى سطحي ينعكس سلبًا على وعي وسلوكيات الشباب.

وفي هذا السياق، شدد على الأهمية الخاصة للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته الخامسة والخمسين الأخيرة بالقاهرة، داعيًا إلى الاستئناس بها وإدماجها في المناهج التعليمية بالدول العربية، بما يسهم في تنمية الوعي النقدي، وضمان مصداقية المعلومات، والحد من الممارسات الضارة، مثل الأخبار الزائفة، والنيل من القيم الأخلاقية والمجتمعية، والترويج للعنف والتمييز وخطاب الكراهية.

ولفت إلى أن عددًا من الدول والتجمعات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، اتخذت خطوات قانونية وتنظيمية لتعزيز السيادة الرقمية وحوكمة الفضاء الرقمي، ومحاربة المحتوى غير الآمن، إلى جانب إطلاق برامج تأهيلية في المجال الإعلامي، لا سيما في ظل الانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب أكد، من منطلق حماية الحقوق الرقمية، خلال دورته الأخيرة، على ضرورة الإسراع في استكمال ملامح المقاربة التفاوضية العربية مع كبرى الشركات الإعلامية العالمية المعروفة اختصارًا بـ GAFAM (غوغل، أبل، ميتا، أمازون، ومايكروسوفت).

وأكد أن الترفيه، المستمد لغويًا من مفهوم الرفاه، يمثل وسيلة محفزة لتحقيق الذات والابتكار والارتقاء بالذوق العام، معتبرًا إياه فلسفة حياة وأداة فاعلة لتنمية المجتمعات من خلال مختلف التعبيرات الثقافية والتراثية والفنية والرياضية والدرامية، مشددًا في الوقت ذاته على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق دون مسؤولية اجتماعية متكاملة تتضافر فيها جهود الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات النيابية والفكرية والمدنية والإعلامية.

وفي ختام كلمته، وجّه الأمين العام المساعد رسالة إلى طلاب الإعلام، مؤكدًا أن الرهان معقود على الأجيال الصاعدة في العالم العربي لامتلاك أدوات المعرفة التكنولوجية، وكسب رهان التحول الرقمي، والانخراط في عصر المعرفة بثقة وتنافسية، متمنيًا التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر.

السفير أحمد رشيد خطابي قطاع الإعلام والاتصال جامعة الدول العربية الإعلام والترفيه كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا الإعلام والترفيه والمسؤولية الاجتماعية صنّاع المحتوى وسائل التواصل الاجتماعي المنصات الرقمية الترندات مجلس وزراء الإعلام العرب المناهج التعليمية الاتحاد الأوروبي خطاب الكراهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد