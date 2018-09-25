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تحسين المزاج.. فوائد مذهلة لشرب الماء خلال يومك

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:54 ص
فوائد مذهلة لشرب
فوائد مذهلة لشرب الماء باستمرار خلال ساعات يومك
آية التيجي
نتغافل خلال ساعات يومنا عن شرب الماء بشكل منتظم، وبالأخص عندما نكون في العمل أو خارج المنزل، إلا أن شرب الماء بشكل مستمر قد يساهم بشكل كبير في خسارة الوزن، إذا كنتي تسعين إلى خسارة الوزن بشكل فعال، فإن الماء جزء أساسي من هذه المنظومة.

واكد موقع بولد سكاي أن المياه خالية تماما من السعرات الحرارية، وبالتالي هو المشروب الأمثل لكي تتناولينه خلال يومك بدون اكتساب المزيد من الوزن، إضافة لما له من فوائد غير متوقعة، وأهمها:

1- يساعد على حرق الدهون:
حيث ان شرب الماء قبل تناول الوجبات الغذائية الأساسية الخاصة بك سوف تعطيكي المزيد من الأحساس بالشبع، وهو ما يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي خسارة الوزن.

2- تخليص الجسم من السموم:
وعندما نبدأ في شرب الماء المياه فإن الجسم يتخلص من السموم التي بداخله عبر دخول الحمام، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحسين صحة الجسم، والتخلص من السموم.

3- تحسين المزاج:
وأيضا تحسين المزاج سمة من أهم سمات شرب الماء خلال اليوم، وأن شرب الماء يعمل على استرخاء الجسم، والعضلات، والأعضاء، وسيجعلها تعمل بشكل منتظم، وسلسبيل، وهو بالتالي ما سيرجع بالإيجاب على تحسين المزاج.

وأشار الموقع الهندي أنه لا يجب تناول المياه على مرحلة واحدة ولكن يجب أن يتم شرب الماء على عدة مراحل خلال ساعات اليوم، وذلك حتى يكتسب الجسم الفائدة القصوى منها، ولا يطردها دون جدوى.

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