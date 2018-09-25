أنشطة متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنشطة وندوات متنوعة بفرع ثقافة أسيوط، لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع.



في مكتبة صلاح شريت بريفا، عقدت محاضرة عن "كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" بالتعاون مع الإدارة التعليمية حاضرها الدكتور حسام الدين متولي، تناولت استخدام أساليب واستراتيجيات مبتكرة وجيدة بحيث تراعي كل منها الاختلافات بين الأفراد على حسب قدراتهم واحتياجاتهم.



وعقدت مكتبة منفلوط العامة ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "ألغاز الطبيعي"، من تأليف فرج حبشي حاضرها جمال هدية.



وفى إطار تفعيل التعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني، نظم بيت ثقافة صدفا بالتعاون مع جمعية أحمد بهاء الدين بالدوير ندوة بعنوان "الإعاقة - الأسباب - الأنواع - طرق العلاج"، ناقشتها سهير علاء الدين، بالإضافة إلى إقامة يوم ترفيهي لحضانة براعم المستقبل بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة وفقرات متنوعة ومسرح عرائس مع الفنان محمد عبد المجيد.