طريقة عمل دجاج الكنتاكي بالوصفة الأصلية

يعتبر دجاج الكنتاكي هو أكثر الأكلات السريعة المحببة للكبار والصغار، لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي بالخلطة السرية لتقديمها لأسرتك بطعم مميز.



مقادير تتبيلة الدجاج الكنتاكي الأصلية:



1 كوب دقيق

1 و ¼ فتات خبز -بقسماط- أو كورن فليكس لتغطية جلد الفراخ الكنتاكي

4 و ½ معلقة صغيرة ملح.

2 معلقة صغيرة سكر

2 معلقة فلفل مطحون ناعم

½ معلقة فلفل

½معلقة ببريكا

½ معلقة روز ماري

¼ معلقة مريمية

¼ معلقة بصل بودر

¼ ثوم بودر

¼ معلقة بردقوش

¼ معلقة زنجبيل



وتعتبر هذه التتبيله هي سر خلطة الدجاج الكنتاكي الذي يكون سبب في الحصول على دجاج مقرمش



طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي:

اخلطي الماء والصويا وثلث كوب ملح مع بعضهم، ثم ضيفي كل المكونات الجافة للخليط.

قطعي الدجاج إلى عدة قطع وضعيها في الخلطة لمدة ساعتين.

في وعاء منفصل اخلط البيض واللبن.

ضعي قطع الدجاج فى خليط البيض واللبن ثم ضعيه فى تتبيلة الدقيق، ثم البيض ثم البقسماط.

تأكدي أن الدجاج مغطى جيدا بالتتبيلة، واتركيه لمدة 3 دقائق.

فى صينية مع قليل من الزيت ضعي الدجاج لكي يحمر لمدة 40 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي المعروف به الفراخ الكنتاكي الشهية.

وتقدم قطع الكنتاكي مع البطاطس المقلية والكاتشب وسلطة الكول سلو.

