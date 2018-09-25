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أخبار البلد

حقيقة تحصيل 100 جنيه ضريبة على العمليات الجراحية‏

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:01 م
العمليات الجراحية
العمليات الجراحية
محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وزارة المالية منشورًا لجميع المستشفيات لتحصيل ضريبة 100 جنيه من المرضى عند إجراء العمليات الجراحية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أي ضرائب على إجراء العمليات الجراحية وأن المرضى غير مطالبين بسداد أي ضريبة سواء للطبيب أو مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أن المنشور المتداول غير صحيح، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة وغضب الرأي العام.

وقالت الوزارة إن ما يتم تحصيله من ضريبة الأطباء والأخصائيين هو مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للمهن غير التجارية طبقًا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وهى ضريبة مخصومة تحت الحساب توضع في حساب الطبيب لحين التسوية عند تقديم الإقرار السنوي في نهاية العام.

وأضافت أن الضريبة موجودة بالفعل ويتم تطبيقها منذ سنوات، ولكن تم تعديل فئة تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة وفقًا للقرار رقم 532 لسنة 2005، ووفقًا للقرار رقم 382 لسنة 2018، والذى ينص على تحصيل مبلغ 100 جنيه تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية بعد أن كان المبلغ الذى يتم سداده تحت حساب الضريبة عام 2005 يبلغ 20 جنيهًا، وذلك لجميع المهنيين بمن فيهم الأطباء والمهندسون الاستشاريون والمحامون والمحاسبون والفنانون وغيرهم.

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