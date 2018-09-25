إصابة وكيل نيابة فى انقلاب سيارته بصحراوى المنيا

اصيب وكيل نيابة فى انقلاب سيارته الملاكي بطريق الجيش شمال بوابة الرسوم بالمنيا .



تلقى مدير أمن المنيا، اللواء مجدي عامر، إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش شمال بوابة رسوم المنيا بنحو ٤ كيلو مترات اتجاه أسيوط ووقوع مصاب.



بالانتقال والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث وإصابة ا . م . ع وكيل نيابة مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى.



تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة