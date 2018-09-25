إصابة وكيل نيابة فى انقلاب سيارته بصحراوى المنيا

اصيب وكيل نيابة فى انقلاب سيارته الملاكي بطريق الجيش شمال بوابة الرسوم بالمنيا .
تلقى مدير أمن المنيا، اللواء مجدي عامر، إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش شمال بوابة رسوم المنيا بنحو ٤ كيلو مترات اتجاه أسيوط ووقوع مصاب.
بالانتقال والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث وإصابة ا . م . ع وكيل نيابة مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى.
تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة
تلقى مدير أمن المنيا، اللواء مجدي عامر، إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش شمال بوابة رسوم المنيا بنحو ٤ كيلو مترات اتجاه أسيوط ووقوع مصاب.
بالانتقال والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث وإصابة ا . م . ع وكيل نيابة مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى.
تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة