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حوادث

إصابة وكيل نيابة فى انقلاب سيارته بصحراوى المنيا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:18 م
ًصورة أرشيفية - حادث
ًصورة أرشيفية - حادث
ايمن رياض
اصيب وكيل نيابة فى انقلاب سيارته الملاكي بطريق الجيش شمال بوابة الرسوم بالمنيا .

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء مجدي عامر، إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش شمال بوابة رسوم المنيا بنحو ٤ كيلو مترات اتجاه أسيوط ووقوع مصاب.

بالانتقال والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث وإصابة ا . م . ع وكيل نيابة مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة

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