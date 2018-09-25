سفارة مصر بقبرص: تركيا تحاكم الصيادين المصريين المحتجزين اليوم

ذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن السفارة المصرية في نيقوسيا تنسق مع وزارة الخارجية القبرصية بشأن إطلاق سراح خمسة صيادين مصريين احتجزتهم البحرية التركية منذ يوم الجمعة الماضي، قبالة الساحل الشمالي الغربي لقبرص.



ونقلت الوكالة عن السفيرة المصرية في قبرص مي طه خليل في تصريحاتها أن "السفارة تتابع عن كثب قضية احتجاز السلطات التركية للصيادين المصريين منذ أن أبلغتنا وزارة الخارجية القبرصية بذلك في وقت متأخر من ليلة الجمعة".



وأضافت: "ليس للسفارة اتصال مباشر مع الجانب القبرصي التركي، وبالتالي فإن جميع الاتصالات تتم من خلال وزارة خارجية قبرص"، وأوضحت السفيرة أن الصيادين مثلوا أمام محكمة، السبت الماضي، وسيتم تقديمهم للمحكمة، الثلاثاء.



يذكر أن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد، في وقت سابق، أن السفارة المصرية في قبرص أفادت بأن المسئولين بوزارة الخارجية القبرصية أبلغوا السفارة في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت قبرص، بأن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها ٥ بحارة مصريين قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا، وأنه تم احتجاز السفينة حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت قبرص.



وقال أبو زيد إن السفير مي طه خليل، سفير مصر في قبرص، قامت على الفور بإجراء عدة اتصالات مع المسئولين القبارصة المعنيين بالموضوع، حيث أفادوا بأنهم قاموا بتقديم طلب رسمي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص UNFICYP، وذلك للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين، علما بأن البحارة المصريين هم: عبده إبراهيم عيد إبراهيم الجندي، وأحمد فرج طه الزاهد، وسامح صبحي علي محرم، وعبد الرؤوف الدايد عبد الرحمن، وعمرو محمود عبدو محمد.



وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة سوف تواصل اتصالاتها على مدار الساعة عبر السفارة المصرية في قبرص مع وزارة الخارجية القبرصية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل الإفراج عن البحارة المصريين.