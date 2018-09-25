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أخبار العالم

نتنياهو: عملياتنا العسكرية في سوريا متواصلة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:21 م
نتيناهو
نتيناهو
رويترز
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بعدما أعلنت روسيا أنها ستزود حليفتها سوريا بنظام صاروخي متطور مضاد للطائرات.

وأضاف نتنياهو "سنواصل العمل على منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا وسنواصل التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي".

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