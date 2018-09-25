جوتيريش: الفوضى وانتهاك القانون تزايدت بالساحة الدولية.. فيديو

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن التعاون بين دول العالم ضعيف ومجلس الأمن شهد انقساما في الفترة الماضية، مؤكدا أن الفوضى تتنامى على الساحة الدولية ويتم انتهاك سيادة القانون.



وأضاف "جوتيريش"، خلال كلمته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن موازين القوى في العالم تغيرت ونجحت الأمم المتحدة في تجنب حرب عالمية ثالثة، وأصبح العالم يزداد اتصالا والمجتمعات تزداد تفككا، ويتعرض التعاون الدولي للتهديد.



وتابع قوله إننا نسير نحو عالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن اليوم مع تغير موازين القوى قد تزداد فرصة المواجهة، ولكننا يمكن أن نتجنب الحرب من خلال التزام القيادات ومعالجة تضارب المصالح.



وأكد أن كل قائد مسئول عن رفاهية شعبه ولكننا جميعا مسئولون عن إصلاح نظام متعدد الأطراف.