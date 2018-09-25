الدهراوى يفتتح دورة المدربين العرب على هامش بطولة الكاراتيه..صور

افتتح اليوم الثلاثاء محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي ومعه العميد محمد البكرى رئيس الاتحاد الفلسطيني وعضو الاتحاد العربي دورة المدربين بالصالة المغطاة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.



تقام الدورة على هامش البطولة العربية رقم 12 للرجال والسيدات للكاراتيه التى تقام يومى 29 و30 المقبلين بالصالة رقم 2 ، يشارك فى الدورة نحو 400 مدرب من معظم الدول العربية ، والتى تستمر حتى الجمعة المقبلة الموافق 28 سبتمبر الجارى.



قال الدهراوى أن الدورة يحاضر فيها الخبير الأسترالي كون كأس رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الدولي ، والنمساوى جون فوليفر مدرب اللاعب كييف الاذربيجانى والذي يعد أشهر لاعب فى العالم



واشار إلى أن المحاضرات تعقد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة مساء، لافتا إلى أنه وجه الدعوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضور فعاليات البطولة ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ، مضيفا أنه سوف يحضر البطولة أيضا رئيس الاتحاد العربي ورؤساء الاتحاد بالدول العربية المشاركة .