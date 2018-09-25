أول تعليق من الدي جي العالمي مارشميللو على أغنية باين حبيت

نشر الدي الجي العالمي مارشميللو تغريدة على موقع التدوينات القصيرة الشهير تويتر، يقدم فيه أغنية باين حبيت أحدث أغانى الفنان عمرو دياب ضمن ألبومه كل حياتى.



غرد مارشميللو قائلًا:"أخيرًا وبعد طول انتظار يمكنكم سماع أغنية باين حبيت، أفضل أغنية لتوديع فصل الصيف".



يذكر أن الهضبة قد طرح الأغنية كاملة منذ قليل عبر خدمة مقدمة من إحدى شركات المحمول الكبرى فى مصر.









