مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم سينمائيين يونانيين من أصل مصري

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم اثنين من رموز الإبداع السينمائي اليوناني أصحاب الأصول المصرية والتي شهدت مدينة الإسكندرية نشأتهما وطفولتهما، وذلك خلال فعاليات الدورة 34 التي تقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.



الأول هو المنتج و المخرج و الكاتب نيكوس براكس الذي ولد في 11 سبتمبر عام 1944 في مدينة الإسكندرية لوالدين يونانيين، درس تصميم الأزياء و المسرح بأكاديمية الفنون الجميلة بميونخ، وعمل كمصمم مسرح و أزياء وإنتاج في ألمانيا، وأيضا في اليونان، ونال جوائز عن العديد من أفلامه من ضمنها فيلم "الرغيف و التمويه"، وسوف يتم عرض أحدث أفلامه "قصة نجاح" أو "Success Story".



و الثانى جورج باباليوس منتج و مدير المركز السينمائي اليوناني السابق، ولد في مدينة الإسكندرية عام 1946، ثم سافر إلى اليونان عام 1957 ليستكمل دراسته ومنها إلى إنجلترا، أسس شركة إنتاج في عام 1971 بإسم "إيجابي" و انتج عدد من الأفلام منها "أيام 36" و "اللاعب المسافر" في عام 2006 أصبح رئيسا للمركز السينمائي اليوناني.