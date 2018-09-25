أحمد حسن ضيف هاني حتحتوت فى الماتش على صدى البلد.. الليلة

يحل العميد أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق ضيفا على الإعلامى هانى حتحوت فى برنامج الماتش على قناة "صدى البلد".



ونشر "العميد " من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر ،مقطع فيديو لبرمو الحلقة مع الإعلامي هانى حتحوت معلقًا "انتظروا العميد أحمد حسن مع هانى حتحوت فى برنامج الماتش الليلة 12 مساء على صدى البلد ".