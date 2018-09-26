اتحاد الصناعات يطلق برنامجاً لتيسير حصول الشركات على عضوية التجارة العالمية

كشف المهندس هشام الجزار، وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، عن إطلاق برنامجًا لتسهيل حصول شركات الصناعات اليدوية على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة والتي توفر أسواقًا عالمية جديدة لمنتجات تلك الشركات.





وأوضح "الجزار" في تصريحات صحفية، أن تلك الإجراءات تعزز من حجم الصادرات ويوفر دخلاً مادياً أعلى لصغار المنتجين يسمح بتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.



