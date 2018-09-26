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اقتصاد

اتحاد الصناعات يطلق برنامجاً لتيسير حصول الشركات على عضوية التجارة العالمية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
كشف المهندس هشام الجزار، وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، عن إطلاق برنامجًا لتسهيل حصول شركات الصناعات اليدوية على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة والتي توفر أسواقًا عالمية جديدة لمنتجات تلك الشركات.

وأوضح "الجزار" في تصريحات صحفية، أن تلك الإجراءات تعزز من حجم الصادرات ويوفر دخلاً مادياً أعلى لصغار المنتجين يسمح بتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية تتيح لهم فرصة تطوير وتنمية مشروعاتهم الصغيرة، خاصة أن أعضاء المنظمة ينتشرون في أكثر من 70 دولة وأنها تخدم أكثر من 2,5 مليون عامل بسيط وحرفي.

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