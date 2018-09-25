ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزارة الثقافة تنعى المفكر جلال أمين

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
طارق موسى
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات المفكر الكبير جلال أمين الذى رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 83 عاما، وقالت إن مصر فقدت أحد العلامات البارزة فى عالم الفكر والاقتصاد مشيرة الى إسهاماته العديدة فى المجالين.

يذكر أن جلال الدين أحمد أمين عالم اقتصاد أكاديمي وكاتب مصري ونجل الكاتب أحمد أمين تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955، حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن.

شغل الراحل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس من 1965 إلى 1974، عمل مستشارا اقتصاديا للصندوق الكويتي للتنمية من 1974 إلى 1978، كما عمل أستاذا زائرا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا من 1978 إلى 1979 وأستاذا للاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة من 1979 وحتى رحيله من أهم أعماله كتاب ماذا حدث للمصريين؟، الذي يشرح التغير الاجتماعي والثقافي في حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995 ، " وصف مصر في نهاية القرن العشرين" يقدم تصويرا بارعا لما آل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، وفي العلاقات الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة بين الطبقات، وبين الناس والحكومة .. الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد أحداث سبتمبر" وغيرها الكثير من المؤلفات القيمة.

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية: خلاف شخصي وراء تصوير مريضة عارية فى الصحة النفسية

العاهل السعودي يزور المسجد النبوي .. صور

نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك

مدافع النجمة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل المواجهة النارية

التعليم تعليقا على فيديو ضرب طفل لرغبته في النوم: سنحارب هذه الظواهر.. فيديو

نجم مصري جديد ينضم للدوري التركي عبر بوابة جالطة سراي

باكستان تصادر 21 سيارة فارهة مملوكة للعائلة الحاكمة في قطر

حفيد دموى يذبح جدته ذات الـ 94 عاما داخل دار للمسنين.. صور

أردوغان يغادر قصرين رئاسيين فى إسطنبول وينتقل إلى قصر جديد.. لهذا السبب

بدرية طلبة تغادر نفسنة

ميشيل سالجادو: محمد صلاح مختلف.. ومازال في بداية الصعود القمة

15 صورة ترصد أهم اللقطات خلال حفل الأفضل في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

أبو العينين يتابع كلمة الرئيس السيسى من داخل مقر الأمم المتحدة.. فيديو
أحمد موسى: محمد صلاح ظُلم بسبب فساد الفيفا.. وهو أفضل لاعب في العالم
بث مباشر .. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
شاهد.. وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز تصريحات محمد أبو العينين في الأمم المتحدة
نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟