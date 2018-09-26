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تعليم

جامعة بني سويف تستعد لتصنيف Qs العالمي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
محمدعبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن استعداد الجامعة للدخول في تصنيف QS العالمي.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، من خلال تكاتف جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير المعلومات الدقيقة اللازمة لهذا التصنيف.

كما أوصى رئيس الجامعة بضرورة الإعلان والإعلام عن التصنيفات الدولية بكليات الجامعة ومعاهدها، وبث روح التعاون والمثابرة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لما لهم من دور رئيسي في حصول الجامعة على ترتيب متقدم بهذه التصنيفات العالمية.

وشدد على أهمية إلتزام أعضاء هيئة التدريس باستخدام الاسم الصحيح للجامعة (Beni-Suef University) على كل أبحاثهم العلمية، وإجراء هذه التعديلات على مواقعهم الشخصية على ORCID، وSCOPUS، وPublons Reviews، وResearch Gate.

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