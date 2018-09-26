رئيس الوزراء: تشغيل 6 أتوبيسات لنقل المواطنين بسوهاج الجديدة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم زيارته إلى محافظة سوهاج، بتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بسوهاج الجديدة.



ومحافظة سوهاج هي المحطة الثانية لجولة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، ودفع العمل بها، لتحقيق طفرة ملموسة لدى أبناء مصر في الوجه القبلي.



ويرافق رئيس الوزراء في الزيارة وزراء التعليم العالي، والنقل، والتنمية المحلية، ومحافظ سوهاج.



واستمع مدبولي إلى شرح حول تلك المشروعات، وكلف رئيس الوزراء بزيادة المواصلات بالمدينة، لتشجيع السكان على الانتقال إليها، وكذا تشغيل الخدمات المختلفة بالمدينة.



أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تشغيل 4 أتوبيسات خلال أيام، بخلاف أتوبيسين يعملان بالفعل، على توصيل المواطنين إلى مدينة سوهاج الأم، والمحافظة تقوم بتشغيل عدد آخر من الاتوبيسات.



كما سيتم قريبا البدء في تنفيذ مستشفى الأورمان، والتي تتولى تنفيذها وتجهيزها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما ستتولى التشغيل جمعية الأورمان، والمستشفى سيضم 210 أسرة ستخدم محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة.



وكلف رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ وتشغيل عدد من المباني الترفيهية بالمدينة، مثل السينمات والمطاعم، والهايبر ماركت، لجذب السكان إليها.



وأوضح المهندس محمد أحمد الدكرورى، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة أنه تم تنفيذ 6744 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وتم تخصيص 1694 وحدة، وجارٍ تنفيذ 912 وحدة أخرى.



وقال رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس تعليم أساسي، وتم تشغيل مدرستين، وتسليم الثالثة لهيئة الأبنية التعليمية وجارٍ إجراءات التشغيل، وتم تخصيص 5 قطع أراضٍ بالأحياء المختلفة بالمدينة، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدارس (ثانوي بنات – تعليم أساسي)، كما تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بالأحياء المختلفة بالمدينة، لصالح المستثمرين لإقامة 4 مدارس، وجارٍ طرح مدرسة بمساحة 12450 م2 في مزايدة بالمظاريف المغلقة، وجارٍ إنشاء المرحلة الأولى من جامعة ميريت الخاصة، وتشمل كليتي الطب والصيدلة، وبلغت نسبة الإنجاز 20 %.



وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: بالنسبة للخدمات الصحية، والمستشفيات التعليمية، تم تنفيذ 4 وحدات صحية، وتأثيث واحدة منها وتشغيلها، وجارٍ طرح 3 وحدات صحية بمقابل الانتفاع، وتم تشغيل نقطة إسعاف، وتخصيص 6 أفدنة لإنشاء مستشفى الأورمان بمنطقة 214 فدانًا، وتم تسليم المركز الصحي الحضري لجامعة سوهاج، وتشغيله، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بمساحة 6.5 فدان، لإنشاء مستشفى جامعة ميريت، بجانب قطعة أرض بمساحة 6.3 فدان، مخططة لإقامة المستشفى الجامعي، وجارٍ طرح مستشفى خاصة بمساحة 7279 م2 بمنطقة خدمات الحي الأول في مزايدة بالمظاريف المغلقة.



وأوضح الدكرورى، أنه تم تشغيل مبنى قسم الشرطة والمطافئ، وتم تسليم مبنى الأمن الوطني لمديرية الأمن بعد الفرش والتأثيث، بجانب تنفيذ 13 مولًا تجارية وإدارية.



وأضاف: تم تنفيذ 5 ملاعب ثلاثية، تم تسليم 4 ملاعب منها للجهات المستفيدة، وجارٍ طرح الملعب الخامس للتأجير، ومن المخطط تنفيذ نادٍ اجتماعي على مساحة 17 فدانًا، كما تم تنفيذ نادي طفل بمنطقة الإسكان فوق المتوسط، و8 حضانات، وجارٍ تنفيذ وتخصيص حضانتين للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنفيذ 4 حدائق بإجمالي مساحة 34 فدانًا، وملعب أطفال بمساحة 2500 م2.

