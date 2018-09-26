سيبتو اللي بيصور ومسكتوا في الولد.. حقيقة الطفل الباكي وسبب طلبه للنوم أثناء المدرسة

محمد، هذا الطفل الذي احتل ساحات النقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو مساء أمس، بعد انتشار فيديو له يبكي أثناء تواجده في الفصل طالبا منحه فرصة للنوم.
التلميذ الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا، ظهر باكيا بحرقة "والنبي ادوني ربع ساعة بس .. ربع ساعة بس أنام واعملكو اللي انتو عايزينه يا حجة".
لم تستطع المُعلمة منع الطفل من البكاء بسبب طلب غريب فحاولت تهدئته بأن الحصة أوشكت على الإنتهاء.
التلميذ الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا، ظهر باكيا بحرقة "والنبي ادوني ربع ساعة بس .. ربع ساعة بس أنام واعملكو اللي انتو عايزينه يا حجة".
لم تستطع المُعلمة منع الطفل من البكاء بسبب طلب غريب فحاولت تهدئته بأن الحصة أوشكت على الإنتهاء.
الحقيقة حول قصة محمد، رواها مصطفى ماجيك الذي عرف نفسه بصديق والد محمد، ليقطع الجدل حول الطفل ويسكت الساخرين منه.
الموضوع مش محتاج استظراف وكوميكس والناس اللي داخلة تقول انه مش متربي وان الاهل مهملة والمفروض انه ينام بدري ده طفل يعني ينام براحته ويصحى براحته وبقاله فترة مش بينام بسبب رجله وبسبب العلاج فأكيد مش من اول يوم يصحى الساعه 7 الصبح هيقدر يقاوم، احنا كبار ومش بنقدر نقاوم ازاي طفل زي ده يصحى من الساعة 7 ويرجع الساعة 2.
وتابع مصطفى.. بعد اذنكم بلاش تريقه بلاش حد يشارك الفيديو وبلاش كوميكسات اعتبره زي ابنك واحنا هناخد حقه طبعا وبالقانون ، ابن صديقي محمد مش سرسجي، محمد متربي، مشكلته انه كان عايز ينام بس من كتر التعب.
ووفقا لما روي عن قصة الطفل، تغيرت وجهات النظر حول القضية إذ طالب الآلاف بمعاقبة المسؤول عن تصوير الفيديو واثارة السخرية ضد الطفل.
وكان الفيديو المنتشر قد لاقى رد فعل واسع من رواد التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم "أنا شايف التعليقات كلها سخيفة وملهاش لازمة دة عيل صغيرة شكله تعبان ومن كتر التعب بيعيط، باين من شكله إنه مش كدب، شكله أول يوم مدرسة ومش مستوعب وجوده فيها.
إحدى الأمهات قالت "قلبى وجعنى عليكوا يا ولادي العيال غلابة حرام ولله ابنى بكرة عنده مدرسة وبعدها درسين يخلص 6 ونص من غير ما اشوفه ده يرضى مين".