سيبتو اللي بيصور ومسكتوا في الولد.. حقيقة الطفل الباكي وسبب طلبه للنوم أثناء المدرسة

محمد، هذا الطفل الذي احتل ساحات النقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو مساء أمس، بعد انتشار فيديو له يبكي أثناء تواجده في الفصل طالبا منحه فرصة للنوم .



التلميذ الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا، ظهر باكيا بحرقة "والنبي ادوني ربع ساعة بس .. ربع ساعة بس أنام واعملكو اللي انتو عايزينه يا حجة ".



لم تستطع المُعلمة منع الطفل من البكاء بسبب طلب غريب فحاولت تهدئته بأن الحصة أوشكت على الإنتهاء .

نداء التلميذ للمعلمة بـ "الحجة" مع طلبه الغريب وسط بكاء غير منقطع جذب إليه إعجابات مستخدمي فيسبوك الذين تفاوتوا في رد الفعل بين السخرية والدفاع عنه، لكن كثيرا من التعليقات اجتمعت على أن التلميذ لم يهيأ نفسيا للمدرسة .



الحقيقة حول قصة محمد، رواها مصطفى ماجيك الذي عرف نفسه بصديق والد محمد، ليقطع الجدل حول الطفل ويسكت الساخرين منه .

كتب مصطفى على صفحته عبر فيسبوك: "بعد اذنكم ياجماعه محدش يقول عليه سرسجي وحلاقة شعره وأسلوبه ده محمد ومش حالق اهو بس هو كان رجله مكسوره وعامل عملية وبنحاول نراضيه وهو عنده 6 سنين واول يوم في المدرسة يعني مش عارف يفصل بين المدرسة والشارع ".



الموضوع مش محتاج استظراف وكوميكس والناس اللي داخلة تقول انه مش متربي وان الاهل مهملة والمفروض انه ينام بدري ده طفل يعني ينام براحته ويصحى براحته وبقاله فترة مش بينام بسبب رجله وبسبب العلاج فأكيد مش من اول يوم يصحى الساعه 7 الصبح هيقدر يقاوم، احنا كبار ومش بنقدر نقاوم ازاي طفل زي ده يصحى من الساعة 7 ويرجع الساعة 2 .

وانتقد مصطفى الساخرين من الطفل: "سيبتو اللي بيصور والاستاذة اللي ماسكه العصايه والاستاذة اللي بتزعق ومسكتوا في الحلاقة وكلمة يا حاجة، مع انه بيقول يا حاجه اللي كانت جنب اللي بيصور مش للأبلة لأن الأبلة كانت ماسكة العصاية مش اللي كان بيقولها يا حاجه .



وتابع مصطفى.. بعد اذنكم بلاش تريقه بلاش حد يشارك الفيديو وبلاش كوميكسات اعتبره زي ابنك واحنا هناخد حقه طبعا وبالقانون ، ابن صديقي محمد مش سرسجي، محمد متربي، مشكلته انه كان عايز ينام بس من كتر التعب .



ووفقا لما روي عن قصة الطفل، تغيرت وجهات النظر حول القضية إذ طالب الآلاف بمعاقبة المسؤول عن تصوير الفيديو واثارة السخرية ضد الطفل .