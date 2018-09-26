ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

سيبتو اللي بيصور ومسكتوا في الولد.. حقيقة الطفل الباكي وسبب طلبه للنوم أثناء المدرسة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:03 م
محمد الطفل الباكي
محمد الطفل الباكي
أحمد سالم
محمد، هذا الطفل الذي احتل ساحات النقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو مساء أمس، بعد انتشار فيديو له يبكي أثناء تواجده في الفصل طالبا منحه فرصة للنوم.

التلميذ الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا، ظهر باكيا بحرقة "والنبي ادوني ربع ساعة بس .. ربع ساعة بس أنام واعملكو اللي انتو عايزينه يا حجة".

لم تستطع المُعلمة منع الطفل من البكاء بسبب طلب غريب فحاولت تهدئته بأن الحصة أوشكت على الإنتهاء.
سيبتو اللي بيصور
نداء التلميذ للمعلمة بـ "الحجة" مع طلبه الغريب وسط بكاء غير منقطع جذب إليه إعجابات مستخدمي فيسبوك الذين تفاوتوا في رد الفعل بين السخرية والدفاع عنه، لكن كثيرا من التعليقات اجتمعت على أن التلميذ لم يهيأ نفسيا للمدرسة.

الحقيقة حول قصة محمد، رواها مصطفى ماجيك الذي عرف نفسه بصديق والد محمد، ليقطع الجدل حول الطفل ويسكت الساخرين منه.
سيبتو اللي بيصور
كتب مصطفى على صفحته عبر فيسبوك: "بعد اذنكم ياجماعه محدش يقول عليه سرسجي وحلاقة شعره وأسلوبه ده محمد ومش حالق اهو بس هو كان رجله مكسوره وعامل عملية وبنحاول نراضيه وهو عنده 6 سنين واول يوم في المدرسة يعني مش عارف يفصل بين المدرسة والشارع".

الموضوع مش محتاج استظراف وكوميكس والناس اللي داخلة تقول انه مش متربي وان الاهل مهملة والمفروض انه ينام بدري ده طفل يعني ينام براحته ويصحى براحته وبقاله فترة مش بينام بسبب رجله وبسبب العلاج فأكيد مش من اول يوم يصحى الساعه 7 الصبح هيقدر يقاوم، احنا كبار ومش بنقدر نقاوم ازاي طفل زي ده يصحى من الساعة 7 ويرجع الساعة 2.
سيبتو اللي بيصور
وانتقد مصطفى الساخرين من الطفل: "سيبتو اللي بيصور والاستاذة اللي ماسكه العصايه والاستاذة اللي بتزعق ومسكتوا في الحلاقة وكلمة يا حاجة، مع انه بيقول يا حاجه اللي كانت جنب اللي بيصور مش للأبلة لأن الأبلة كانت ماسكة العصاية مش اللي كان بيقولها يا حاجه.

وتابع مصطفى.. بعد اذنكم بلاش تريقه بلاش حد يشارك الفيديو وبلاش كوميكسات اعتبره زي ابنك واحنا هناخد حقه طبعا وبالقانون ، ابن صديقي محمد مش سرسجي، محمد متربي، مشكلته انه كان عايز ينام بس من كتر التعب.

ووفقا لما روي عن قصة الطفل، تغيرت وجهات النظر حول القضية إذ طالب الآلاف بمعاقبة المسؤول عن تصوير الفيديو واثارة السخرية ضد الطفل.
سيبتو اللي بيصور
عم الطفل قال في تصريحات تلفزيونية على حقيقة إن الطفل لم يزل يتعاطى علاجا بعد كسر قدمه وكان يحتاج إلى الراحة، وأضاف أنه يعرف من قام بتصوير الفيديو مطالبا بالتحقيق معه.

وكان الفيديو المنتشر قد لاقى رد فعل واسع من رواد التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم "أنا شايف التعليقات كلها سخيفة وملهاش لازمة دة عيل صغيرة شكله تعبان ومن كتر التعب بيعيط، باين من شكله إنه مش كدب، شكله أول يوم مدرسة ومش مستوعب وجوده فيها.

إحدى الأمهات قالت "قلبى وجعنى عليكوا يا ولادي العيال غلابة حرام ولله ابنى بكرة عنده مدرسة وبعدها درسين يخلص 6 ونص من غير ما اشوفه ده يرضى مين".

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

أحمد حسن: تركي آل شيخ حاول شراء نادي الترسانة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الهند تتحدى الولايات المتحدة وتقرر التحايل على العقوبات

ليفربول محمد صلاح في مواجهة قوية أمام تشيلسي بكأس رابطة المحترفين

مدرب الزمالك: هدفنا التأهل عربيا.. ونحتاج مؤازرة الجماهير

الصحة تحذر من دواء مغشوش خاص بالتهاب الأنف وجيوبه.. مستند

محمد صلاح خارج مباراة ليفربول وتشيلسي لهذا السبب

الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

نياحة الراهب زينون المقاري بدير المحرق.. والنيابة تحقق في الوفاة

استئناف المباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شاهد.. شاب سعودي يطعم ناقة نقودا ورقية.. وغضب على السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

اختتام أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري حول سد النهضة.. صور

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

رئيس الوزراء يتفقد مدينة سوهاج الجديدة

جزيرة القرن الذهبى بالفيوم مقصد الملك فاروق لصيد الطيور..صور

فيديو

عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟