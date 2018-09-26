طبيب الأهلي يكشف موقف السولية وسعد من مواجهة وفاق سطيف

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لن يلحق بمواجهة وفاق سطيف الجزائري المنتظرة يوم 2 أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال إن اللاعب يحتاج لفترة تمتد إلى عشرة أيام؛ من أجل إعلان جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية، موضحا أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل عدم اصطحاب الثنائي سعد سمير ومروان محسن إلى لبنان؛ لاستكمال برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري.



وأضاف أن اللاعبَيْنِ جاهزان بشكل كبير وسينضمان للتدريبات الجماعية للفريق فور العودة مباشرة من لبنان عقب خوض مباراة النجمة اللبناني .



ويعاني سعد سمير من شد في العضلة الخلفية، في حين يعاني مروان محسن من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجمة اللبناني المحدد لها غدا "الخميس" في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.