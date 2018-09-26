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اقتصاد

الحكومة تطلق 16 خدمة إلكترونيا فى البريد خلال 6 أسابيع

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:45 م
صدى البلد
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة المصرية تستهدف تقديم الخدمات للمواطن في أعلى جودة لها ومن خلال كافة الوسائل التي تسهل عملية حصوله عليها.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها فى مؤتمر مشترك مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات و هيئة الرقابة الإدارية، يستهدف التكامل بين مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات من خلال الإنترنت لمن يجيدون استخدامه ومكاتب البريد لمن لا يجيدون استخدامه، وكذلك مكاتب الخدمات المحلية.

وأشارت السعيد إلى أنه من خلال هذا التعاون سوف تطلق الحكومة ١٦ خدمة خلال ٦ أسابيع فى مكاتب البريد، والعمل على خطة أخرى لتقديم عدد أكبر من الخدمات خلال النصف الأول من ٢٠١٩، مشيرة إلى أن الحكومة سوف تطلق حملة ترويجية لهذه الخدمات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر مشترك مع وزارة التخطيط، أن تقديم الخدمات سوف يتم من خلال شخصنة هذه الخدمات بمعنى أن تقدم الخدمات بعد التعرف على شخص المواطن من خلال زيارته لمكتب البريد وتسجيل رقمه القومي ورقم هاتفه للحصول على كود، ومن خلال قاعدة البيانات سوف تتاح له الخدمات بعد ذلك عبر التطبيقات أو مكاتب البريد.

وأشار طلعت إلى أن سداد ثمن الخدمات سوف يكون عبر كروت الدفع الالكترونية وكذلك مكاتب البريد أو توصيل الخدمات حتي باب المنزل وتتم عملية الدفع بالبيت.

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الحكومة تطلق 16 خدمة إلكترونيا فى البريد خلال 6 أسابيع

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