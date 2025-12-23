كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خطوات التعامل مع الممولين عبر التسهيلات الضريبية، موضحًا أن الدولة وكل المؤسسات أمام وخلف الممول من خلال إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار.

وقال محروس، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمي برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هناك تبسيطا من خلال مجموعة من الإجراءات، تتضمن التيسير على الممول، وتخفيض الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات.

وأضاف أن الحزمة الأولى ضمت 80% من الممولين الموجودين في مصلحة الضرائب المصرية، وتم عمل نظام المحاسبة المبسط وإعفاؤهم من جميع الالتزامات الضريبية الأخرى.

وأوضح أن هذه الحسبة البسيطة ترفع الروح المعنوية للممول لأنه قادر على حساب الضريبة الواجبة عليه ويحددها من خلال ما لديه، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى حققت الغرض منها، وبعد ذلك تم عرض الحزمة الثانية للنقاش في مجتمع الأعمال.

