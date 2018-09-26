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أخبار العالم

أول تعليق خليجي على سحب أمريكا لأنظمة صاروخية من الشرق الأوسط

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلن جيش دولة الكويت، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب أنظمة الصواريخ من عدة بلدان بالشرق الأوسط هو إجراء داخلي وروتيني.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت، صباح اليوم، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قررت سحب عدة منظومات دفاع صاروخي وبطاريات للصواريخ من الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر عسكرية مسئولة قولها، اليوم الأربعاء: "البنتاجون قرر سحب المنظومات الصاروخية من الشرق الأوسط وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ الشهر المقبل".

وكشفت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستحسب 4 منظومات صاروخية من طراز "باتريوت" من الأردن والبحرين والكويت، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعتبر إشارة قوية على تغير استراتيجية واشنطن وإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط وأفغانستان.

وأوضح المصدر أن "الجيش الأمريكي يركز الآن على التوترات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا خاصة إيران".

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