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أخبار العالم

ترامب: النظام الإيراني أكبر راع للإرهاب في العالم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:33 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام الحاكم في إيران هو أكبر راع للإرهاب في العالم.

وأضاف ترامب، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الأمن اليوم حول إيران، أن طهران تنشر برامجها الصاروخية في عدة دول، وأن عدوانيتها قد ازدادت بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وأكد على ضرورة منع انتشار وتطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، متعهدًا بفرض عقوبات إضافية و"قاسية" على إيران.

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