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أخبار البلد

رئيس مصلحة الجمارك يصل القاهرة عائدا من تونس

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:54 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورهان خفاجي و محمد يحيي
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والوفد المرافق له عائدين من تونس عقب حضور الإجتماع السابع للجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة و التى تمت خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر 2018 .

وتهدف الإجتماعات لتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والتونسى في المسائل الجمركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.

وتم خلال الإجتماع مناقشة إتفاقية سبل المساعدة الإدارية المتبادلة وكذا بحث سبل التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والإطلاع علي تجربة المشغل الاقتصادي المعتمد وتجربة الربط الالكتروني وتبادل المعلومات والمنفذ الواحد في البلدين وتنسيق مواقف البلدين علي الصعيدين الإقليمي والدولي .

وتكون الوفد المصرى خلال الإجتماعات من ناهد على رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركى وعلى جلال مدير إدارة بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك.
رئيس مصلحة الجمارك يصل القاهرة عائدا من تونس

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