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رياضة

الكاف يستقر على سحب الأمم الأفريقية ٢٠١٩ من الكاميرون

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:51 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلواني
استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" علي سحب تنظيم بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩ من الكاميرون .

وعلم " صدي البلد " من مصادر مطلعة داخل الكاف أن القرار سيتم صدوره بشكل رسمي خلال المكتب التنفيذي المقبل المقرر إقامته بشرم الشيخ ٣٠ سبتمبر الجاري .

وكان الكاف أعرب عن استياءه من سوء البنية التحتية بالكاميرون مطالبا بتغيير شامل وهو الأمر الذي لم يحدث على أمر الواقع مما أدى إلى الاستقرار على سحب تنظيم البطولة من الكاميرون.

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية سيتم إقامتها خلال شهر يونيو من العام المقبل .

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