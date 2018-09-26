نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الآداب ويتأكد من انتظام العملية التعليمية

تفقد الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث كلية الآداب لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية.



وتابع "الشيخ" أعمال الامتحانات لطلاب الدراسات العليا والبحوث دور سبتمبر لعام 2018 بحضور الدكتور ممدوح المصرى، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبادة العربي وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور أحمد عياد، رئيس قسم علم النفس، والدكتور إبراهيم طلبة رئيس قسم الفلسفة.



وأثنى "الشيخ" على التجهيزات التي قامت بها إدارة الكلية لاستقبال العام الدراسى الجديد بتوفيرها كافة الإمكانيات لجميع الطلاب.