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رياضة

مرجان : إشراف قضائي كامل على عمومية الأهلي الجمعة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:30 م
محمد مرجان
محمد مرجان
عبد الحكيم ابو علم
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي حريص على توفير أعلى درجات الشفافية والمصداقية إضافة إلى التنظيم الدقيق وتيسير وسائل إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وقال مرجان انه تلقى خطابا من اللجنة الاوليمبية المصرية يفيد بموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب النادي الأهلي بتوفير الإشراف القضائي الكامل لعملية التصويت والفرز وإعلان نتيجة التصويت على اللائحة يوم الجمعة المقبل ٢٨ سبتمبر.

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