منتدى شباب العالم: نحن الآن في ميدان التايمز .. سجل لتكون جزءا من أكبر حدث في المنطقة

واصلت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " توجيه الدعوة للشباب من مختلف بلدان العالم التسجيل من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى المزمع عقده في مدينة السلام شرم الشيخ نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونشرت الصفحة الرسمية للمنتدى قبل قليل صور الترويج للمنتدى في اشهر ميادين ولاية نيويورك الامريكية ميدان " التايمز" وكتبت : " نحن الان في ميدان تايمز .. سجل الآن لتكون جزءا من اكبر حدث في المنطقة " .



وكان ميدان "تايم سكوير" أشهر ميادين ولاية نيويورك الأمريكية، قد تزين بالامس وعقب القاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بالدعاية لمنتدى شباب العالم.

كما انتشرت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالميدان، خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم الماضي، للدعاية للمنتدى.



هذا وتواصل الصفحة توجيه الدعوة لمختلف شباب العالم للتسجيل والمشاركة، ويلقي المنتدى تفاعلا كبيرا من الشباب من مختلف دول العالم مع حملات الترويج للمنتدى، وذلك لما لمسه الشباب من نجاح كبير للمنتدى الذي عقد نوفمبر الماضي تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وشهد مشاركة ما يزيد علي ٣الاف مشارك يمثلون مختلف جنسيات العالم .



وكان الترويج لمنتدي شباب العالم قد بدأ خارجيا من خلال مؤتمر Euroasia المقام في مدينة اورينبرج بروسيا، روّج شباب حملة التسويق الدولية للمنتدي وتحدثوا عن موضوعاته مع حضور المؤتمر.

كما وجه الشباب الدعوة للحضور للتسجيل في المنتدي وزيارة مصر أرض السلام والحضارة.



وواصل فريق التسويق الدولي حملاته ، حيث زار فريق التسويق الدولي بدولة "الاكوادور"، جامعة اكوادور كأول جامعة تم تأسيسها وثانى أكبر جامعة لديهم.



وتحدث فريق التسويق الدولي من شباب الدولة، مع الطلبة عن مصر ومنتدي شباب العالم وفكرته ودعوتهم للتسجيل في المنتدى وزيارة مصر.



الجدير بالذكر أن شباب حملة التسويق اتفقوا مع إدارة الجامعة على تنظيم لقاء مع جميع الطلبة لتعريفهم بالمنتديى ما تفاعلت اكثر من دولة اخرى مع التروبج للمنتدى منها الهند وبنجلادش واذربيجان والعديد من الدول الاخرى في مختلف بلدان العالم.



ويشهد منتدى شباب العالم في نُسخته الجديدة، وجود فعاليات وجلسات وحلقات نقاشية بأسلوب جديد وعرض مختلف، حيث ستتنوع الجلسات بين "حلقة نقاشية ومائدة مستديرة وورش عمل"، بالإضافة إلى العروض البصرية المتمثّلة في الأفلام التسجيلية والقصيرة ومختلف وسائل وعروض التقديم.



