محافظ الجيزة يتفقد أعمال إزالة عقارات مخالفة بحي العجوزة.. صور

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة أعمال إزالة المباني المخالفة والمستمرة منذ أسبوع للعقارات التي تم إنشاؤها بدون ترخيص بشارع أبناء سوهاج من يمين المحور بمنطقة أرض اللواء.



وعاين المحافظ العقارات التي تمت إزالتها والعقارات الجاري إزالتها حاليا ووجه بتطبيق القانون بكل حسم وردع المخالفين.



وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات وإزالة جميع المخالفات، والعمل من خلال خطة واضحة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع.



من جانبه أكد رئيس حى العجوزة، أنه خلال أسبوع من بدء حملة الإزالات تم العمل في ثمانية عقارات وجار استكمال إزالتها بالكامل.