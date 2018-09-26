ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إزالة عقارات مخالفة بحي العجوزة.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:06 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحي
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة أعمال إزالة المباني المخالفة والمستمرة منذ أسبوع للعقارات التي تم إنشاؤها بدون ترخيص بشارع أبناء سوهاج من يمين المحور بمنطقة أرض اللواء.

وعاين المحافظ العقارات التي تمت إزالتها والعقارات الجاري إزالتها حاليا ووجه بتطبيق القانون بكل حسم وردع المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات وإزالة جميع المخالفات، والعمل من خلال خطة واضحة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

من جانبه أكد رئيس حى العجوزة، أنه خلال أسبوع من بدء حملة الإزالات تم العمل في ثمانية عقارات وجار استكمال إزالتها بالكامل.
محافظ الجيزة يتفقد أعمال إزالة عقارات مخالفة بحي العجوزة.. صور
محافظ الجيزة يتفقد أعمال إزالة عقارات مخالفة بحي العجوزة.. صور

ترشيحاتنا

أحمد عيد عبدالملك يحقق رقما قياسيا فى الدورى ويتخطى الخطيب

ميرنا عز تخطف الأنظار باستايل السندريلا فى مسابقة ميس إيجبت

3 خطوات لتغيير محافظة صرف الخبز على بطاقتك التموينية عبر الإنترنت.. صور

برلماني : المنافذ المباشرة لبيع السلع تخفض أسعار السلع بنسبة 50 %

مرتضى منصور يستقبل العزاء فى حازم ياسين من نجوم الرياضة والشخصيات العامة

حازم ياسين.. الخطيب ومجلس إدارة الأهلي يقدمون العزاء في أمين صندوق الزمالك

الأهلي: لم يصلنا إخطار رسمي بفسخ عقد شركة ملابس فريق الكرة

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي

ميدو يسخر من مجدي عبد الغني

شاهد.. لحظة إطلاق الصاروخ 100 من مطار كورو الفضائي

نجما بيراميدز ينتقلان للدوري السعودي .. تعرف على التفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

فيديو

أحمد موسى: مصر واجهت مخططات لمنع حضورها اجتماع الأمم المتحدة
ربيع الجميل يطرح كليب أغنية أجمل حكاية
شاهد.. برومو فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي
شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي
الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟