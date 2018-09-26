شاهد.. برومو فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "كفرناحوم" البرومو الدعائى الأول له، وذلك تمهيدا لعرضه في أمريكا يوم 14 ديسمبر المقبل.



وشارك الفيلم في مهرجان كان السينمائى بدورته الأخيرة.



وتدور أحداث الفيلم حول طفل يطلق دعوى قضائية ضد والديه، بسبب طريقة التعامل معه ومع أشقائه، حيث يتناولها الفيلم من الجانب السياسي، بالإضافة إلى أنه يضم ممثلين جدد.



الفيلم من إخراج المخرجة اللبنانية نادين لبكى، ومن تأليف جهاد حجل، وميشيل كسروانى، وخالد مزنر، ومن بطولة كوثر أل حداد، وبلوتف ترسر بنقل، ونادين لبكى، وزين أل رفيع، ويوردانوص شيفرو، وفادى يوسف.

