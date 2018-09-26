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فن

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم "المحترف" مع ملكة جمال المغرب الفنانة شيماء العائش والشهيرة بـ "ميس ناجم" لتشارك ضمن فريق عمل الفيلم الذى من المقرّر أن يتم تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وتدور أحداث فيلم "المحترف" في إطار من الأكشن والإثارة، وقرّر البدء فى تصويره خلال الشهر المقبل بعد معاينة مخرج العمل عدداً من أماكن التصوير وترشيح باقى فريق العمل. 

يشارك في بطولة "المحترف" منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد تهامي، ومحمد رضا، كما تم ترشيح الفنانين جومانا مراد، إيمان العاصي، صبري فواز، مجدي كامل للمشاركة في أحداث الفيلم، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور
ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

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