ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم "المحترف" مع ملكة جمال المغرب الفنانة شيماء العائش والشهيرة بـ "ميس ناجم" لتشارك ضمن فريق عمل الفيلم الذى من المقرّر أن يتم تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.





وتدور أحداث فيلم "المحترف" في إطار من الأكشن والإثارة، وقرّر البدء فى تصويره خلال الشهر المقبل بعد معاينة مخرج العمل عدداً من أماكن التصوير وترشيح باقى فريق العمل.



