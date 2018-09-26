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أخبار العالم

موجيريني تتطلع لإتاحة آلية خاصة بالتجارة مع إيران قبل عقوبات نوفمبر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:34 م
فيديريكا موجيريني
فيديريكا موجيريني
رويترز
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني اليوم الأربعاء إن الآلية الخاصة التي تجري دراستها لتسهيل التجارة مع إيران قد تصبح متاحة قبل نوفمبر.

وعلقت موجيريني قائلة إن الآلية تهدف إلى الحفاظ على استمرار التجارة حتى إذا تعرضت طهران لعقوبات محتملة من جانب الولايات المتحدة. وردا على سؤال خلال مناسبة في نيويورك حول الموعد المحتمل لتأسيس تلك الآلية، قالت موجيريني "أعتقد قبل نوفمبر".

ووصف دبلوماسيون أوروبيون الآلية بأنها وسيلة لإيجاد نظام للمقايضة، يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة، وذلك لتبادل النفط الإيراني مقابل سلع من دون استخدام النقد.

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