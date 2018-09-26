ثروت سويلم يكشف عن ملعب مواجهة الأهلي مع وفاق سطيف وعدد الجماهير

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري عن طلب الأهلي لخوض مباراته ضد وفاق سطيف على ملعب السلام فى إطار مباراة الذهاب فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.



وقال سويلم لقناة أون سبورت: "بدأنا بالفعل مخاطبة الجهات الأمنية من أجل إقامة مباراة الأهلي وسطيف على ملعب السلام ، الأمن حريص جدا على دعم الأهلي في المباراتين المقبلتين له في دوري الأبطال حتى يحقق لقب البطولة".



وأكمل : التزام الجماهير من النواحي الأمنية في المباراة الماضية ضد هوريا جعل الأمور أفضل بكثير من الماضي ، ومن الوارد أن تحدث هتافات من الجماهير في بعض المباريات".



وأضاف "لا أعتقد أن عدد جماهير الأهلي لمباراة سطيف سيقل عن العدد أمام هوريا في المواجهة السابقة، خاصة وأن ملعب السلام يتسع لـ25 ألف مشجع" فقط.



