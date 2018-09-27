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20 سنة جوجل.. هكذا بدأ محرك البحث من غرفة صغيرة للعالمية ..فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:34 ص
صدى البلد
يحتفل محرك البحث "جوجل" بـ 20 عامًا على إنشائه، حيث نشر المحرك على صفحته الرئيسية، فيديو بتطوره على مدار هذه السنوات الطويلة، وحمل الفيديو عنوان "ما هو جوجل؟".

واستهدف الفيديو، أن يوضح بأن محرك البحث ساهم بشكل كبير خلال الـ20 عامًا في زيادة المعرفة، لافتًا إلى أن كل من لديه سؤال سيجد إجابته على محرك البحث "جوجل" أي ما كانت لغة المستخدم، بدايةً من الأسئلة المتعلقة بـ "طريقة لبس رابطة العنق؟"، حتى الأسئلة المعقدة عن الكواكب وعالم الفضاء، وذكر في وصف الفيديو بأنه يعرض عمليات البحث الشائعة في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الأخير.

وتعود قصة إنشاء محرك البحث الأمريكي "جوجل" لعام 1998، على يد كل من سيرجي برين ولاري بيج، الذين حصلوا على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد وأطلقوا محرك بحث جديدًا بمهمة جريئة وهي تنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع ومفيدة ولكن فكرة تأسيس الشركة فبدأت في عام 1995 للميلاد في جامعة ستانفورد، حيث عمل كل من برين وبيج على إنشاء محرك بحث يعتمد على الروابط لتحديد مدى أهمية كل صفحة من الصفحات المتوفرة على شبكة الإنترنت، كما أطلقوا على هذا المحرك تسمية Backrub، كل هذا من دخل غرفتهم بالمدينة الجامعية.

وفي خلال سنوات قليلة طور الثنائي مشروعهما وحولوا اسمه إلى Google، لينتشر بسرعة كبيرة بين مستخدمي شبكة الإنترنت كما اكتسب شهرة واسعة بين المستثمرين، وفي عام 1998 قام أحد رجال الأعمال باستثمار مبلغ بقيمة 100 ألف دولار لتأسيس شركة جوجل.

لتتحول الغرفة الصغيرة إلى مقر عمل كبير ويصبح للثنائي شركاء ومهندسين يطورون معهم، ليصل عدد الموظفون حاليًا أكثر من 60 ألف موظف، وتمكن هؤلاء الموظفين من تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها شركة جوجل من مجرد محرك بحث إلى يوتيوب وأندرويد وسمارت بوكس، وأصبحت خدماتها تقدم بأكثر من 150 لغة وأكثر من 190 دولة، حتى أصبح هو محرك البحث الأول في العالم.

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