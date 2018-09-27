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أخبار العالم

مشادة بين ترامب ومراسل سي إن إن حول قضية تحرش جنسي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
حسن محرم
دخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مشادة مع مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جيم اكوستا، بعدما طلب منه الأخير دعوة "مراسلة أنثى" لسؤاله عن أحد الملفات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس، في نيويورك.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن جيم اكوستا سأل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "ما إذا كان واحدة من زملائنا، يمكنها أن تطرح عليك سؤالًا عن هذا الملف؟" في إشارة إلى التحقيقات التي يخضع لها المعين من الرئيس الأمريكي لمنصب المحكمة العليا، المتهم بالاعتداء الجنسي على سيدة.


فرد ترامب قائلًا: "لا مانع لدي على الإطلاق".

ثم بدأ اكوستا في الحديث مجددًا، فرد ترامب: "هل هذا يعني اختلافا بالنسبة لي".

ووقعت هذه المشادة بين ترامب وأكوستا، حينما سؤل ترامب بعض الأسئلة حول جلسة السماع لبريت كافانوخ، المعين من ترامب لمنصب المحكمة العليا، والذي يطاله اتهام من سيدة بالاعتداء الجنسي.

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