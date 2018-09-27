ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

حضري كيك النسكويك بمذاق رائع للشيف إلهام فتحي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
جددى فى طريقة تحضير الكيك، بطريقة مبتكرة ورائعة وذلك بعمل كيك النسكويك بمذاق مختلف للشيف إلهام فتحى.

المقادير لتحضير كيك النسكويك:

2 كوب دقيق
بيضتان
كوب سكر
3/4 كوب زيت
3 ملعقة كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر
ملعقة كبيرة كاكاو بودر
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
كوب حليب سائل

للزينة
كوب كريمة شوكولاتة
3 ملاعق نسكويك بودر
لوز شرائح

طريقة التحضير
في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدًا وأضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق وإحفظي كوبًا متوسطًا من الخليط جانبًا.

أخفقي البيض والفانيليا جيدًا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدًا وأنخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك.

جهزي قالب مدهون بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك وإخبزي في فرن ثم صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبًا واتركيها تبرد تمامًا وزيني بالكريمة وبودرة النسكويك.

ترشيحاتنا

أكاديمية الشعر تطلق موسمها الدراسي العاشر

كثافات مرورية متوسطة على الطرق والمحاور الرئيسية

الأرصاد: طقس اليوم حار مثير للأتربة والرمال يصاحبها أمطار

ترامب يعلن رفضه لقاء ترودو على هامش الجمعية العامة

تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة اليوم

سؤال يستفز ياسمين رئيس.. والنجمة ترد: معلش ليه وده من إيه؟

وزير قطاع الأعمال: مضاعفة تعويضات عمال القومية للأسمنت عند الإغلاق

مستشار أبومازن: إسرائيل اتخذت قرارًا سيندم العالم على تنفيذه

شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي

وزيرة الثقافة تكرم عازفة الفيولينة سلمي سرور ومارليس يونسخان

بيرين سات تلغي جميع ارتباطها الفنية بعد فقدان صوتها

أبو شقة: الإجراءات الجنائية على رأس أولوياتي في دور الانعقاد الرابع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة إطلالات أروى جودة فى عيد ميلادها

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

فيديو

الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة اليوم
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس لمدة 48 ساعة
فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات
قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟