حضري كيك النسكويك بمذاق رائع للشيف إلهام فتحي

جددى فى طريقة تحضير الكيك، بطريقة مبتكرة ورائعة وذلك بعمل كيك النسكويك بمذاق مختلف للشيف إلهام فتحى.



المقادير لتحضير كيك النسكويك:



2 كوب دقيق

بيضتان

كوب سكر

3/4 كوب زيت

3 ملعقة كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر

ملعقة كبيرة كاكاو بودر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

كوب حليب سائل



للزينة

كوب كريمة شوكولاتة

3 ملاعق نسكويك بودر

لوز شرائح



طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدًا وأضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق وإحفظي كوبًا متوسطًا من الخليط جانبًا.



أخفقي البيض والفانيليا جيدًا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدًا وأنخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك.



جهزي قالب مدهون بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك وإخبزي في فرن ثم صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبًا واتركيها تبرد تمامًا وزيني بالكريمة وبودرة النسكويك.