أمن الجيزة توفر الخضروات والفاكهة بمبادرة كلنا واحد بـ 3 مناطق.. صور

دفعت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بعدد كبير من السيارات المحملة بالخضروات والفاكهة في إطار مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.



وانطلقت المبادرة بمناطق كوبري الخشب والطوابق وأم المصريين حيث نسقت إدارة شرطة التموين والتجارة مع العديد من السلاسل التجارية لطرح السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.



يأتي ذلك في إطار استمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتي بدأت من خلال توفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، ولاقت استحسانا وإشادة من جمهور المواطنين، واستمرارا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير احتياجات المواطنين من (الخضروات والفاكهة) بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها.



كما قامت شرطة التموين بالتنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير منافذ ثابتة بالمناطق التي تشهد كثافات سكانية وكذا توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجا لتلبية احتياجات المواطنين، وتابعت القيادات الأمنية جولاتها الميدانية لتوفير السلع بتلك المنافذ بالأسعار المناسبة.