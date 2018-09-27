طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة المصري بالدوري الممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الجمعة بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويسعى الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة محمد حلمى إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن لمواجهة المصرى من أجل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النتائج الجيدة .



وكان طلائع الجيش نجح فى الفوز فى المباراة الماضية على حساب الإسماعيلى بثلاثة أهداف دون رد .