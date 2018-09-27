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محافظات

محافظ السويس يشدد على توفير الأدوية وتقديم خدمات متميزة بالمستشفيات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:51 م
محافظ السويس يشدد
محافظ السويس يشدد علي توفير الأدوية وتقديم خدمات متميزة بالم
حسن غنيمة
قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بجولة داخل مجمع الصباح الطبي بحي فيصل، تفقد خلالها وحدات الغسيل الكلوي لمتابعة سير العمل بالوحدة والاطمئنان علي المرضي والاستماع لشكاواهم، كما تفقد وحدة حضانات الاطفال المبتسرين ووحدة طب الاسرة بالصباح للتأكيد علي تقديم خدمات للمواطنين وتوفير الأدوية اللازمة لهم، مؤكدًا علي التخلص من المخلفات الطبية أولا بأولا.

وشدد على وكيل وزارة الصحة بضرورة التأكد من تواجد الاطباء في التخصصات المختلفة لتقديم خدمات طبية متميزة علي مدار اليوم.

وتفقد المحافظ يرافقه دكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ودكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة أقسام الكلي والعناية المركزة والحالات الحرجة وبنك الدم واستقبال الحوادث بمستشفي السويس العام.

واطمأن صقر علي حالة المرضي، مستمعا الي مطالبهم وشكاواهم، مؤكدًا علي تلبية الطلبات وحل المشاكل التي تواجههم في مختلف الاقسام، واشار صقر علي مسئولي الصحة بعمل استراحة لخدمة أسر المرافقين للمرضي. 

وأكد المحافظ علي وكيل الوزارة بتوفير أكياس الدم للمرضي بمختلف الفصائل، وتوفير كافة الادوية اللازمة لمرضي الفشل الكلوي والعناية المركزة.

وطلب المحافظ عمل تقرير كامل عن حالة المستشفيات العامة والخدمات التي تقدم واحتياجات كل مستشفي من الأجهزة والاطباء وطاقم التمريض.

وكلف المحافظ الاسكان بعمل معاينة وإعداد تقرير بالحالة الانشائية لرفع الكفاءة والتطوير لبعض المباني بالمستشفي العام.

رافق المحافظ في الجولات كل من خالد سعداوي السكرتير العام المساعد ومحمود فوزي رئيس حي السويس وفاتن ابراهيم رئيس حي فيصل ومديري الكهرباء والصرف الصحي وجهاز النظافة ومدير المستشفي العام والمجمع الطبي بالصباح ورؤساء الاقسام الطبية وبنك الدم.

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