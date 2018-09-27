ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أولد مترو تطرح شربات والعالم جونة بعد نجاح 3 دقات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
سعيد فراج
أطلقت شركة "أولد مترو" إصدارها الموسيقي الثاني، بالتزامن مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، واستكمالًا للنجاح الكبير لأغنية البهجة "3 دقات" للمطرب أبو والفنانة يسرا، التي أطلقتها الشركة العام الماضي بالتزامن مع الدور الأولى للمهرجان

يتضمن الإصدار الثاني عدة اغاني ومنها أغنية "العالم الجونة" وهي من إنتاج "مهرجان الجونة السنيمائي" وكلمات السيناريست "تامر حبيب" وتعد ِثاني أغنية يقوم بكتابتها بعد "3 دقات" ومن توزيع فهد وإخراج هادي الباجوري والتي ستقوم "اولد مترو" بنشرها وتوزعها رقميا.

وجاء الحدث الأكبر بإطلاق أغنية "شربات" للفنان "أبو" على المسرح بحضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة، وقدم الحفل المذيع "مروان يونس"، وصعد أبو على خشبه المسرح على أنغام أغنيته الجديدة التي تحمل اسم ألبومه الغنائي الأول "شربات" وهي من كلمات والحان "أبو" وتوزيع "توما".

كما شهد الحفل مشاركة صناع أغنية "3 دقات" الفرحة بإطلاق "أبو" أغنيته الجديدة، حيث قامت الفنانة يسرا بغناء أغنية "3 دقات" مع أبو، وغنى تامر حبيب معه أغنية "مسافر" وسط أجواء من السعادة والحب.

وتم عرض مع الأغنية فيلم قصير من إنتاج قناة "روتانا سينما"، أكبر قناة سينما عربية في العالم، لتكريم دور المرأة العربية في النهوض بصناعة السينما المصرية.

يستعرض الفيلم مشاهد من أهم الأفلام التي قامت ببطولتها نجمات السينما المصرية من جيل الرواد وصولا الي نجمات الجيل الحالي.

وقد علقت ريم كوزاك، المدير التنفيذي لقناة روتانا سينما على هذه المبادرة قائلة: "نحن نحتفل اليوم من خلال هذا الفيلم القصير بدور المرأة العربية الكبير في النهوض بالسينما المصرية امام و خلف الكاميرات علي امتداد تاريخها .ونود ان نتقدم بالشكر الي إدارة مهرجان الجونة السينمائي و عمرو منسي والفنان "أبو" على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في تكريم المرأة العربية من ضمن فاعليات المهرجان"

كما يتضمن الإصدار أغنية "وسط الزحمة" للفنانة أسماء أبو اليزيد، من كلمات منة عدلي القيعي و ألحان "أبو" و توزيع "توما"، و التي تشارك في المهرجان بفيلمين "عيار ناري" و الفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب". وأغنية "النفسية" التي انتجتها شركة "ان جاي" المنتج هاني محروس للفنان الجديد "حمزة".

جدير بالذكر أن الإصدار الثاني لـ "اولد مترو" سيذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، الإذاعة الأضخم بالوطن العربي حصريًا كما كانت أغنية "3 دقات" بالعام السابق و يشترك في هذا المشروع فريق عمل متكامل يضم كل من شركة "برافو ايجنسي" للتسويق الرقمي و "ذا سيل" بوست برودكشن، وشركة "ناينتين إيتي فور" للإعلان

موضوعات متعلقة

يسرا و"أبو".. تميمة مهرجان "الجونة السينمائي" بـ"تلات دقات"

«3 دقات» يتخطى 3 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

«ريمكس 3 دقات» حصريًا على «أنغامي» من «ديسكو مصر»

بعد 3 دقات .. تفاصيل أغنية مهرجان الجونة لهذا العام

صناع فوتوكوبي يشاركون في مهرجان الجونة بـ ماتعلاش عن الحاجب

أول صورة من فيلم ما تعلاش عن الحاجب

ترشيحاتنا

مدرب القادسية الكويتى يتعهد بإقصاء الزمالك من البطولة العربية

إطلالات متشابهة للفنانات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. صور

رسميا .. برشلونة يمدد عقد بوسكيتس بشرط جزائي خيالي

نقاط استعلام لـ أعضاء الأهلي لمعرفة اللجان قبل عمومية اللائحة غدا

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

جمهور الزمالك ينتفض بعد هاشتاج الأهلي فوق الجميع

احذري.. أخطاء مكياج تظهرك أكبر سنا.. فيديو

ترامب يكشف سر ضحك زعماء العالم من خطابه في الأمم المتحدة

مفاجأة .. أحمد الفيشاوي يقيم حفل زفافه على شاطئ الجونة

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون

حريق ضخم في مبنى بنك الكويت الوطني.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

فيديو

السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو
الرئيس السيسي يهنئ فلسطين بتولي رئاسة مجموعة الـ 77 العام القادم .. فيديو
الرئيس السيسي في اجتماع مجموعة الـ 77: سنظل أوفياء للوعد .. فيديو
السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77: مصر في طليعة الداعمين للسلام
فيديو جراف.. شاليموه وأكواب قابلة للأكل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟