أولد مترو تطرح شربات والعالم جونة بعد نجاح 3 دقات

أطلقت شركة "أولد مترو" إصدارها الموسيقي الثاني، بالتزامن مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، واستكمالًا للنجاح الكبير لأغنية البهجة "3 دقات" للمطرب أبو والفنانة يسرا، التي أطلقتها الشركة العام الماضي بالتزامن مع الدور الأولى للمهرجان



يتضمن الإصدار الثاني عدة اغاني ومنها أغنية "العالم الجونة" وهي من إنتاج "مهرجان الجونة السنيمائي" وكلمات السيناريست "تامر حبيب" وتعد ِثاني أغنية يقوم بكتابتها بعد "3 دقات" ومن توزيع فهد وإخراج هادي الباجوري والتي ستقوم "اولد مترو" بنشرها وتوزعها رقميا.



وجاء الحدث الأكبر بإطلاق أغنية "شربات" للفنان "أبو" على المسرح بحضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة، وقدم الحفل المذيع "مروان يونس"، وصعد أبو على خشبه المسرح على أنغام أغنيته الجديدة التي تحمل اسم ألبومه الغنائي الأول "شربات" وهي من كلمات والحان "أبو" وتوزيع "توما".



كما شهد الحفل مشاركة صناع أغنية "3 دقات" الفرحة بإطلاق "أبو" أغنيته الجديدة، حيث قامت الفنانة يسرا بغناء أغنية "3 دقات" مع أبو، وغنى تامر حبيب معه أغنية "مسافر" وسط أجواء من السعادة والحب.



وتم عرض مع الأغنية فيلم قصير من إنتاج قناة "روتانا سينما"، أكبر قناة سينما عربية في العالم، لتكريم دور المرأة العربية في النهوض بصناعة السينما المصرية.



يستعرض الفيلم مشاهد من أهم الأفلام التي قامت ببطولتها نجمات السينما المصرية من جيل الرواد وصولا الي نجمات الجيل الحالي.



وقد علقت ريم كوزاك، المدير التنفيذي لقناة روتانا سينما على هذه المبادرة قائلة: "نحن نحتفل اليوم من خلال هذا الفيلم القصير بدور المرأة العربية الكبير في النهوض بالسينما المصرية امام و خلف الكاميرات علي امتداد تاريخها .ونود ان نتقدم بالشكر الي إدارة مهرجان الجونة السينمائي و عمرو منسي والفنان "أبو" على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في تكريم المرأة العربية من ضمن فاعليات المهرجان"



كما يتضمن الإصدار أغنية "وسط الزحمة" للفنانة أسماء أبو اليزيد، من كلمات منة عدلي القيعي و ألحان "أبو" و توزيع "توما"، و التي تشارك في المهرجان بفيلمين "عيار ناري" و الفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب". وأغنية "النفسية" التي انتجتها شركة "ان جاي" المنتج هاني محروس للفنان الجديد "حمزة".



جدير بالذكر أن الإصدار الثاني لـ "اولد مترو" سيذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، الإذاعة الأضخم بالوطن العربي حصريًا كما كانت أغنية "3 دقات" بالعام السابق و يشترك في هذا المشروع فريق عمل متكامل يضم كل من شركة "برافو ايجنسي" للتسويق الرقمي و "ذا سيل" بوست برودكشن، وشركة "ناينتين إيتي فور" للإعلان